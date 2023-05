Sergio Rico nos dejó con el corazón en un puño tras el grave accidente que tuvo el pasado domingo. El portero sevillano continúa ingresado en el hospital Virgen del Rocío, y las próximas horas serán claves para evaluar su estado.

El portero andaluz y canterano del Sevilla sufrió un traumatismo craneoencefálico al ser golpeado por un caballo en el Rocío, Huelva.

Las últimas noticias nos llegaban procedentes de su familia que destacaba que "estaba en buenas manos", pero que se debía "actuar con prudencia en las próximas 48 horas".

Además, Gonzalo Tortosa este lunes en 'El Chiringuito' informó que el jugador andaluz se encontraba "estable dentro de la gravedad, pendiente de evolución en los próximos días".

En esta ocasión ha sido su mujer Alba Silva, quien por medio de la redes sociales, ha metido un mensaje conmovedor: "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto...".

Estas emotivas palabras iban acompañadas de una foto en blanco y negro del día de su boda. En una 'story' también agradeció el apoyo y las muestras de cariño de tanta gente: "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte".

"Yo no tengo palabras para describir cómo me siento", añadió Alba Silva.

El mundo del fútbol continúa volcado con Sergio Rico. Desde LaSexta deseamos que se cumpla la mejor de las noticias y se recupere cuanto antes.