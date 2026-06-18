La sede de España en el Mundial se llena de mensajes: "Las grandes cosas nunca están hechas por una persona...".

En la sede de España en el Mundial se pueden ver muchos mensajes motivacionales y también imágenes de las grandes gestas de la selección española.

Descubrimos la sede de la selección española en Estados Unidos para el Mundial por primera vez desde dentro.

Con muchos mensajes motivacionales: "Las grandes cosas nunca están hechas por una persona. Están hechas por un gran equipo".

También en el gimnasio o en los pasillos del hotel se pueden leer mensajes como este: "La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia".

También con imágenes de los grandes éxitos de la selección española. De las Eurocopas y el Mundial, a la última Nations League.

También murales muy especiales en homenaje a María Caamaño y lemas clave de motivación: "Ningún gran éxito nace de la facilidad, si no de la lucha y el esfuerzo".

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