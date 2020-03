El exportero del FC Barcelona Rustu Reçber, de 46 años, se encuentra hospitalizado en estado grave tras dar positivo por coronavirus, según han informado diferentes medios turcos.

Su mujer, Isil, anunció a través de Instagram el positivo de Reçber, que regresó de Estados Unidos hace 15 días y no cumplió la cuarentena, según ha informado el periódico 'Miliiyet'.

"No me importan este linchamiento mientras Rustu se recupere", explica Isil a través de sus redes sociales. "Mi único pedido es que las personas sean conscientes y sean respetuosas. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rüstu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", continúa.

Reçber militó una temporada en el Barcelona, fue allá por el año 2003. Suplente de Víctor Valdés apenas disputó siete partidos en la única temporada que estuvo en la Ciudad Condal.