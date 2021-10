"¿Sabéis qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Qué jugador nos perdimos... Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido más de lo que soy. Te puedo asegurar que sí". Esta fue la demoledora reflexión de Diego Armando Maradona en 2008 cuando le preguntaron por sus excesos durante su época de futbolista.

De sus palabras destilaba la frustración de saber que podía haber sido mejor, siendo consciente de que sus adicciones le alejaron de la continuidad en el máximo nivel.

La misma pregunta se la han trasladado a Ronaldinho en una entrevista en 'Le Parisien'. El 'Gaúcho', lejos de arrepentirse, asegura que no cambiaría nada de su pasado: "¡No! Estoy completamente feliz de todo lo que me ha pasado. Dios me dio mucho. Tengo la suerte de haber experimentado cosas muy felices. Así que no cambio nada".

Algo similar a lo que le ocurrió en la etapa final de su carrera le está pasando a su compatriota Neymar, que ha arrancado la temporada en baja forma y lejos de su mejor fútbol.

"No, no me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su propio momento. Todos hemos pasado por momentos complicados. Pero creo que todos en Brasil saben que es el mejor jugador ahora mismo. Solo que, cuando las cosas no van bien, es más difícil para él. Porque él es el más grande. Cuando las cosas no van bien, hay mucha más presión sobre él", explica el ex de PSG, Barça y Milan, entre otros.

Este martes Ronaldinho fue el invitado de honor en el Parque de los Príncipes y protagonizó un afectuoso abrazo con Leo Messi. Sobre el argentino, el brasileño asegura que le hace "feliz" verle en club con el que comenzó su andadura en Europa.

"Cuando llegué a Barcelona (2003), ya se hablaba de un joven fantástico como era Messi. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí. Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona", sentencia 'Dinho'.