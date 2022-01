Robinho no se libra de la cárcel. La Justicia italiana condena con nueve años de prisión al exfutbolista del Real Madrid por un delito de "abuso sexual" en grupo a una mujer de 23 años de edad, en 2013.

Tras numerosas reclamaciones impuestas por el grupo de abogados del brasileño, las autoridades han hecho oficial la sentencia. Ahora, toca esperar a ver si Italia pide la extradición de Robinho, y desde varios medios locales aseguran que "la ejecución de pena es inmediata".

Tal y como informa 'La Gazzeta', fueron decisivos para el Tribunal Supremo unas llamadas telefónicas del brasileño en las que decía: "Me río porque no me importa. La mujer estaba borracha. Ni siquiera sabe lo que pasó".

La víctima confirma que fue abusada sexualmente por seis hombres mientras estaba inconsciente, entre ellos Robinho y su amigo Ricardo Falco.

Aunque las autoridades italianas ya se han pronunciado, ahora es la Justicia brasileña la que tomará la última decisión: "Para nosotros, la sentencia debe cumplirse. Si fuera en Italia, iría a prisión. Ahora la pelota será de Brasil, que la afrontará en base a su Constitución".

Los sucesos ocurrieron en 'Sio Café', un conocido club nocturno de Milán, en la madrugada del 22 de enero de 2013. En ese momento Robinho tenía 29 años y era jugador del Milán.