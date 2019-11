Robert Moreno ha dado la cara por primera vez desde su adiós para el banquillo de la Selección. Al micrófono de 'Jugones', Moreno lanza un enigmático "preguntadle a él" al ser preguntado por su relación con Luis Enrique.

"Creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie", explica.

El ya exseleccionador no formará parte del cuerpo técnico de Luis Enrique en su vuelta a la Selección, decidiendo no dar más detalles de la ruptura de su relación porque "no sería bueno" para él.

