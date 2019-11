"Luis Enrique se recupera, y eso es lo importante de todo esto", dice Josep Pedrerol en Más Vale Tarde dejando claro cuál es su enfoque, porque "ocupar un cargo tiene consecuencias", sí, como afirma el periodista. Y por eso, este revuelo ocasionado en las últimas 24 horas se explica con que la amistad entre los dos seleccionadores "se pierde cuando Luis Enrique entiende que Robert Moreno es un delfín y Robert Moreno entiende que él puede llevar a la selección a la Eurocopa y ganarla", como reflexiona Josep.

"No sabemos dónde empieza el conflicto pero evidentemente la relación se desgasta, y ahora Luis Enrique dice: "No cuento con Robert Moreno". Así continúa Pedrerol tratando un tema "muy delicado" y donde no se sabe "hasta qué punto podría saber Robert Moreno que Luis Enrique estaba preparado para volver en este momento".

"Robert Moreno no imaginaba que esto ocurriese como ha ocurrido antes de la Eurocopa", pero como zanja Josep, sin que sepamos lo que ha pasado entre ambos, la realidad es que "Luis Enrique cree que Robert Moreno ya no es de los suyos".