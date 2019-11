La relación entre Luis Enrique y Robert Moreno ha vivido un deterioro en los últimos meses. Juanfe Sanz cuenta en 'El Chiringuito' toda la verdad sobre esta situación, que estalla hace dos meses en una reunión entre los dos.

"La relación se ha ido enfriando, pero hay un punto de ruptura total y absoluta. Luis Enrique le transmite a Robert Moreno que quiere volver a la Selección. La respuesta de Robert Moreno es muy negativa, sorprendente; Luis Enrique se queda alucinando", explica Juanfe Sanz.

Robert Moreno cree que ha encauzado un camino hacia la Eurocopa y que no se irá si no le echan. El periodista asegura que a Moreno no le sentó bien la confesión de Luis Enrique, viviéndose momentos tensos, con "palabras altas" durante la reunión.