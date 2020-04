El fútbol, en un segundo plano. El Covid-19 ha obligado a parar las competiciones deportivas en casi todos los rincones del mundo. Y Robert Moreno, exseleccionador nacional y entrenador del Mónaco, coincide: "Me avergüenza hablar de fútbol".

"En este momento hay gente que se deja la vida, me avergüenzo incluso de ser entrenador de fútbol porque no le aporto nada a la sociedad para salvar esto", ha afirmado en una entrevista en 'Radio Marca'.

Asimismo, ha revelado el mal momento que está pasando, con un familiar afectado por el coronavirus: "Es una situación extraña y difícil".

¿Volver a jugar a corto plazo? Moreno lo tiene claro: "Los jugadores deben tener la última palabra". "Aquí (en Francia) se hizo una encuesta y un 80% de jugadores no quería volver hasta que no se garantice la seguridad. La solución tiene que darla la UEFA, unificar criterios. No pasarle la pelota a las federaciones", dice.

"La liga francesa mira qué dice la española. Ya no me preocupa acabar esta temporada, me preocupa cómo jugaremos la próxima", continúa el que fuera segundo de Luis Enrique hasta hace pocos meses.