Se acabaron los dorsales 'random' para Robert Lewandowski. El jugador polaco, ex del Bayern de Múnich, llevará el número 9 del Barça tal y como se ha comprobado en su presentación oficial en el Camp Noy como futbolista azulgrana.

Es el dorsal que el pasado curso perteneció a Memphis, fichaje del Barça la temporada 2021-22, que en este o bien cederá por completo su protagonismo en las alineaciones a otros jugadores o bien terminará por abandonar el club catalán.

Mientras, el '9' y el 9 del Barça, por posición y dorsal, será el dos veces ganador del galardón 'The Best'. Lewandowski ya ha lucido la azulgrana en el Camp Nou, y no pudo evitar la alegría en su primera vez sobre el verde barcelonés con la elástica culé.

"Ha sido un camino largo para llegar hasta aquí. Espero marcar muchos goles en este estadio y daros muchas alegrías", dijo el polaco.

Lewandowski se mostró más que agradecido al público del Barça: "Es increíble el ver a tantos aficionados en este estadio".

"Estoy muy contento de poder estar aquí. Espero que podamos ganar muchos títulos. Cada partido en el Camp Nou será mágico, estoy seguro", afirma Lewandowski.

Al igual que Laporta, Robert hizo un llamamiento a todos para acudir al Camp Nou en el Joan Gamper: "Sé que vendrán a darnos su apoyo. Es el último partido antes del comienzo de la temporada y vendrán a animarnos. Es importantísimo".