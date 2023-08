José Mourinho seguirá en la Roma. Una promesa que había hecho a los jugadores y a los 'tifosi' y que ha cumplido a pesar de haber recibido ofertas "increíbles" en este mercado de verano. En el pasado recibió una de China que ha calificado de "indecente".

Así lo ha relatado en 'El Corriere dello Sport': "Recibí ofertas de Al-Hilal y Al-Ahli. Llamé a la Roma antes de encontrarme con ellos, diciendo que no iba a aceptar. Por un lado me sentía prisionero de la promesa que le hice a los jugadores en Budapest y a los hinchas tras el Spezia, pero no rechacé solo por eso".

"No es un definitivo. En el pasado, rechacé la propuesta más increíble jamás recibida por un entrenador, cuando China me ofreció su banquillo y el de un club donde habrían jugado todos los de la selección. Una propuesta económica indecente, fuera del mundo", detalle el entrenador portugués.

Le convenció el discurso de los dueños de la Roma: "Los Friedkin me dijeron: 'Eres la persona apta para ayudarnos a hacer la Roma un club más grande'. Eso me impactó y me gustó la idea de un proyecto de tres años, con un crecimiento progresivo...".

"Cuando trabajas en clubes como Madrid, United, Chelsea, si lanzas a un joven en un curso ya hiciste lo máximo. El objetivo es ganar, y hacerlo enseguida. En la Roma sabía lo que me esperaba", comenta el técnico.

Seguirá dirigiendo a Paulo Dybala en ese club: "Cuando llegó el 1 de agosto y su cláusula ya no se podía ejercer, dormí mejor. Es oro para nosotros, no podemos renunciar a él".

"Cuando estamos forzados a hacerlo, porque está cansado o lesionado, es un problema. Es el ‘niño’ que me impresionó: los buenos son siempre así, humildes y respetuosos. Este chico es de otra generación, es fantástico...", ha sentenciado.