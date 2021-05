Con LaLiga dependiendo de sendos 'pinchazos' de Atlético de Madrid y Real Madrid, parece que el título doméstico se quedará esta temporada en la capital. En la previa al encuentro frente al Celta de Vigo en el Camp Nou, Ronald Koeman ha analizado su situación en este momento en 'Can Barça'.

Con el objetivo el pasado verano de regenerar al equipo prescindiendo de algunas 'vacas sagradas', el técnico neerlandés ha apostado por los jóvenes y ha recuperado la sonrisa de Leo Messi, pero los resultados distan de lo que se espera del club azulgrana.

Con la Copa del Rey como único título en lo que va de año, amén de la caída en octavos de Champions frente al PSG y la debacle final en Liga contra Granada y Levante, muchos creen que Laporta prescindirá de Koeman al término de la campaña.

Hace unos días se reunieron, pero el entrenador no ha querido profundizar en los detalles del encuentro: "No puedo explicar mucho de lo que pasó en la reunión con Laporta. Hemos hablado del Barça, del equipo, de los últimos resultados... Hemos quedado para hablar cuando acabe la temporada".

Seguidamente, ha explicado que le gustaría seguir en el club: "Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así. Ya veremos al final de temporada. Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen de mejorar cosas".

"Me siento muy apoyado por parte del vestuario. Y es complicado. Intento hablar y tomar decisiones. Siempre pienso en el club. Dejo jugar a Mingueza con el filial a pesar de nuestra situación. Hay que dar las gracias al jugador", ha añadido.

Sin embargo, Koeman es consciente de que la decisión depende de la Junta Directiva, encabezada por un Joan Laporta con hambre de títulos: "La última palabra la tiene el presidente. Estoy muy tranquilo".

Por último, y tras lo vivido en las últimas semanas, Koeman ha señalado que se ha sentido "maltratado": "Sí, me siento maltratado en las últimas dos semanas, si analizas la temporada por las dos últimas semanas.... Hay que analizar la Copa, los jugadores... he oído en los medios que lo hicimos muy mal y no estoy de acuerdo".