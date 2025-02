El Real Madrid usó una entrevista de Pedrerol a Cristiano Ronaldo para salvar a Bellingham

El Comité de Competición ha anunciado este miércoles la sanción de dos partidos a Jude Bellingham por su expulsión el pasado sábado en El Sadar.

El organismo considera que hubo menosprecio o desconsideración del inglés a la hora de dirigirse al colegiado del encuentro, Munuera Montero.

Es por ello que el castigo se ha quedado en dos encuentros, ya que de haberse considerado insulto u ofensa la sanción podría haber llegado a 12 partidos.

Sin embargo, el Real Madrid trató de salvar de pena al inglés utilizando una entrevista de Josep Pedrerol a Cristiano Ronaldo en 2018 para alegar.

En la misma, el luso pidió que los árbitros fueran más "flexibles" como los ingleses, que ignoran los 'fuck off'.

Así lo refleja la resolución del Comité de Competición: "Por último y adicionalmente, se señala, sobre la base del informe del perito linguístico, las declaraciones públicas de 2018 de un jugador de prestigio como Cristiano Ronaldo, que ejerció una amplia parte de su carrera profesional en Inglaterra, y de los muchos profesionales en lengua inglesa, que la expresión "fuck off" es de su uso común, entre otros colectivos, por los jugadores ingleses en los terrenos de juego, sin que ello conlleve sanción disciplinaria alguna por los árbitros al no ser una expresión ofensiva ni de menosprecio".

"Asimismo, se invoca la propia declaración del jugador expulsado, que afirma que no pronunció ninguna expresión de menosprecio o insulto, lo que evidencia que la expresión realmente empleada por el jugador, "fuck off" -que no es la consignada en el acta arbitral- no supone insulto ni menosprecio al árbitro. Por todo ello, solicita que se deje sin efecto disciplinario la citada expulsión", añade el texto.

El Real Madrid trató de alegar un error de Munuera Montero a la hora de redactar el acta para dejar sin sanción a Bellingham.

"El Club alegante señala en su escrito que concurre un error material manifiesto en el acta arbitral, en cuanto de la pruebas videográficas y periciales aportadas con su escrito de alegaciones resultaría que lo que el jugador dijo fue "fuck off" y no "fuck you" como erróneamente consta en el acta arbitral y, por consiguiente, debe conllevar la invalidación de la sanción disciplinaria adoptada", explica el Comité.

Finalmente, al ser "imposible dilucidar si Bellingham dijo 'fuck off' o 'fuck you'", se impuso el castigo mínimo para estos casos: dos partidos.