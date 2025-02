Jude Bellingham, sancionado dos partidos por su expulsión contra Osasuna

El Comité de Competición ha anunciado este miércoles la sanción de dos partidos a Jude Bellingham por su expulsión el pasado sábado en El Sadar.

El organismo considera que hubo menosprecio o desconsideración del inglés a la hora de dirigirse al colegiado del encuentro, Munuera Montero.

Es por ello que el castigo se ha quedado en dos encuentros, ya que de haberse considerado insulto u ofensa la sanción podría haber llegado a 12 partidos.

Eso sí, cabe reseñar que en el acta del partido Munuera Montero indicó que Bellingham le había dicho "fu*k you".

"En el minuto 40, Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: "Fuck you", reza el texto.

Sin embargo, la versión del jugador y del Real Madrid es contraria ya que afirma que dijo 'fu*k off' y no 'fu*k you', que es bastante más grave.

Es por ello que el conjunto blanco recurrirá a Apelación la sanción de dos partidos a Bellingham, que en principio se perderá el encuentro de este fin de semana ante el Girona en el Bernabéu y la visita al Benito Villamarín contra el Betis.