Y no es para menos, pues el Real Madrid recibe al Barça y eso no pasa todos los días. Al menos ahora, pues hubo un tiempo, no hace mucho, en que madridistas y azulgranas parecía que jugaban juntos cada tres días entre LaLiga, Copa, Champions y demás.

Será esta una prueba de fuego para los culés, y la tercera vez que se vean las caras después del encuentro que jugaron en la Supercopa de España.