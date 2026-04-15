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'El Chiringuito'

La reacción de Edu Aguirre en directo a los fuegos artificiales en el hotel del Real Madrid

En directo en 'El Chiringuito' aparecieron los juegos artificiales en el hotel del Real Madrid a la 1 de la mañana.

Edu Aguirre

En directo en 'El Chiringuito', en el hotel del Real Madrid en Múnich, aparecieron de repente los fuegos artificiales que tenían como objetivo despertar a los jugadores del Madrid en la previa del partido de la Champions League.

Justo en la zona donde se encontraban las habitaciones de los jugadores. A la 1 de la mañana.

Los miembros de seguridad del Real Madrid salieron del hotel para asegurar la zona y en busca de los ultras del Bayern, pero no estaban allí.

Fue en la previa del partido entre el Bayern y el Real Madrid. Los de Álvaro Arbeloa tienen que remontar el 1-2 de la ida.

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