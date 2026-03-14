La reacción de Arbeloa al memorable gol de Güler ante el Elche

El turco anotó un gol absolutamente espectacular desde una distancia superior a los sesenta metros. Puso en pie al Bernabéu, a sus compañeros y a su entrenador, que se llevó las manos a la cabeza ante una obra de arte.

Estaba todo sentenciado en el Bernabéu. El Elche acababa de recortar distancias pero el 3-1 era ya casi definitivo. Sin embargo, Arda Güler decidió regalar un gol memorable en una semana redonda para los blancos. Cogió el balón en campo propio y no se lo pensó.

Disparo inapelable desde muy lejos para firmar un tanto inverosímil. Arbeloa, con las manos en la cabeza sin terminar de creerse lo que acababa de hacer su futbolista. Luego se fundió en un emotivo abrazo con Arda.

Más allá de ese gol, que fue el 4-1, el madridismo se puede alegrar por algo muy evidente: Federico Valverde es un 'cañón'. El uruguayo ha pasado de ser en pocas semanas uno de los más señalados por la afición blanca a ser el máximo ídolo.

Su histórica actuación ante el Manchester City le ha encumbrado tras ese memorable 'hat-trick'. Ante el Elche, ha vuelto a poner al Bernabéu en pie.

En el minuto 44, Valverde recibió en la frontal un pase de Vinícius, amagó con la pierna izquierda y remató a la escuadra con la pierna derecha. Otro 'derechazo' espectacular del charrúa presentando el interior del pie. Cinco minutos antes, Rüdiger había adelantado al Real Madrid tras 'cazar' un rechace en el área.

Los blancos supieron manejar el partido con tranquilidad y temple ante un Elche que generó poco peligro. Pasados los primeros diez minutos de la segunda parte, Arbeloa pudo dar descanso a Vinícius, Valverde y Tchouameni pensando en la vuelta de octavos de Champions ante el City.

Antes de llegar al minuto 65, el técnico blanco también había dado salida a Rüdiger, Brahim y Thiago Pitarch. Todo para encontrarse en una situación algo anómala. Arbeloa dio entrada hasta a cinco canterano en seis cambios. De hecho, uno de ellos, Yáñez, fue el encargado de servirle en bandeja el tercer gol a Huijsen. El central remató a placer un gran envío del joven extremo gaditano.

El Madrid supera con esta victoria una nueva jornada de Liga y ya piensa en la vuelta de los octavos de la Champions ante el City. Los de Arbeloa llegan en un gran estado de forma ante un duro partido en el que, eso sí, contarán con la ventaja del 3-0 de la ida.

El Elche, por su parte, sigue a un punto del descenso y sigue sin ganar en Liga desde diciembre. La próxima jornada recibirá al Mallorca en un encuentro que podría ser decisivo en la lucha por la salvación.