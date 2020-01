Quique Setién ha sido presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona. Tras el primer entrenamiento con el conjunto azulgrana, el técnico español junto al presidente Bartomeu y el director deportivo Abidal, dieron una rueda de prensa a puerta cerrada.

"Gracias al club. Ni en mis mejores sueños habría imaginado estar aquí. Hoy es un día muy especial para mí, pero lo primero es agradecer y la ilusión con la que afronto este proyecto y este reto", eran las primeras palabras de Setién.

También se vio a un Bartomeu seguro del nuevo cambio de entrenador y agradeció a Valverde el trabajo realizado al frente del Barça: "Esta mañana he estado en el vestuario y he visto a Valverde y nos hemos dado un abrazo. He hablado con los jugadores. Son profesionales y saben de la valía de Quique y ellos están encantados".

Setién, declarado aficionado al juego del FC Barcelona, también tuvo palabras para sus nuevos jugadores y para su capitán, Leo Messi: "He disfrutado mucho estos años viendo a este equipo y a estos jugadores que me han hecho disfrutar del fútbol. Ha sido cada día y cada partido. Siempre hay algo que uno rescata. Y sentarme hoy y ponerme a entrenar el mejor del mundo aún no y consciente de lo que significa. He hablado con él y con otros, pero se lo he dicho, una cosa es la admiración que siento por ti y pero cada uno tiene que estar en su sitio".

La motivación y el trabajo clave para conseguir los objetivos: "Sin duda es el de ganar todo lo que se pueda. Este club no tiene otro camino que mejorarse así mismo cada año y lograr los máximos títulos posibles, además de jugar bien, Cada vez que llega un entrenador nuevo hay un estímulo nuevo que se nota y es verdad que eso se puede diluir. Pero ese primer estímulo es lo que tenemos que tratar de mantener".