Luis Enrique sigue sumando días como 'streamer'. El seleccionador de España ya acumula tres tardes, o noches, o tardes noches, en Twitch y, de nuevo, ha estado especialmente hablador con un chat que otra vez ha copado el canal. De 100.000 espectadores no baja.

Y ante todos ellos ha afirmado a quién ve como un más que posible futuro entrenador... pero sin Busquets en la posible selección.

"A Eric García. Lo veo. Tiene pinta, y le gusta. Y también a Koke, a Carvajal...", afirmó Lucho.

El entrenador, además, ha desvelado alguna de sus normas con respecto al uso de los móviles y a la dieta de sus jugadores.

"Pueden tomar una copa de vino, y por supuesto que tomamos cerveza. Normalidad. Y prefiero que beban una cerveza a una cocacola", dice el asturiano.

Sobre el móvil, lo mismo: "Están permitidos, salvo en la comida. Me parece una herramienta que hay que controlar".

Los jugadores, en ese sentido, están avisados también en los partidos: "Si salen empanados les caerá un broncazo. Pero en la Selección todavía no ha pasado".

Además, dejo la puerta abierta a echarse un 'League of Legends': "Me gusta verlo, pero jugarlo... quizá si me lo explicasen".

Se tomará un descanso Luis Enrique de Twitch de una jornada, como él mismo dijo al final un directo en el que se las vio tiesas para hacer una 'raid'.