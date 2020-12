Luis Suárez estuvo cerquísima de firmar con la Juventus en el pasado mercado de fichajes, de hecho se personó en el país transalpino para someterse a un examen de nivel de italiano para poder obtener el pasaporte del país.

Sin embargo, días después de la prueba, se destapó que esta había sido amañada desde un primer momento, existiendo contando entre examinadores y examinado con el fin de pactar y cuadrar las cuestiones del test.

Ahora, la Fiscalía de Perugia ha tenido acceso al registro de correos electrónicos que se intercambió el jugador con los responsables del examen, en los que se han encontrado "expedientes a memorizar para el breve examen oral" de 15 minutos.

En los e-mails se aprecian las preguntas y respuestas que se acordaron hacer y responder con el charrúa. "Bienvenido, preséntese y hable un poco de usted", reza una cuestión a la que Suárez debía responder: "Vivo en Barcelona, en España, desde hace seis años. España me gusta mucho, dos de mis hijos nacieron en España. Barcelona me gusta mucho, me fui de vacaciones a Barcelona cuando tenía quince años y me gustó mucho. Llevo diez años casado. Mi mujer se llama Sofía y es uruguaya, pero tiene pasaporte italiano. Tengo tres hijos: una niña que se llama Delfina y tiene diez años, un niño que se llama Benjamín y tiene siete años. El último niño se llama Lautaro y debe cumplir dos años".

A su vez, en los correos se indicaban más respuestas 'listas para consumo' del ahora jugador del Atlético de Madrid: "Jugué en la selección uruguaya, en Holanda, en el Liverpool en Inglaterra y luego en el Barcelona en España. Me gusta mucho mi trabajo de futbolista profesional. El fútbol es mi pasión. Me gusta mucho estar con mi familia. Juego mucho con la Playstation"

Tal y como recoge 'La Gazzeta dello Sport', al punta también le preguntaron por su familia, donde tenía que detallar a cada integrante: "Mi familia está formada por cinco personas: yo, mi esposa y mis tres hijos. Mi familia de origen en Uruguay estaba formada por ocho personas: tengo cinco hermanos, dos hermanas y tres hermanos, la familia de mi esposa también es numerosa, generalmente en Uruguay las familias son numerosas".

A su vez, en mensajes que datan del 10 de septiembre, se le facilitó una conversación supuestamente libre con el profesor Lorenzo Rocca.

- "Hola Luis, ¿qué tal?".

- "Hola Lorenzo, todo bien. ¿Y tú?".

- "Todo bien gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás aquí en Perugia? ¿Y tu mujer y tus hijos?".

- "Estoy bien, gracias. Ellos también están bien, los niños se van al colegio. Pero estoy un poco preocupado, tengo mucho trabajo y poco tiempo para estar con mi familia. Por la noche siempre regreso tarde y paso todo el día fuera".

Rocca, al igual que el resto de profesores que examinaron a Luis Suárez, y junto a Giuliana Grego, rectora de la universidad, y Simone Olivieri, director, han sido suspendidos por la Guardia di Finanza italiana. La Juventus, por su parte, podría verse finalmente implicada en el caso como posible colaboradora del plan.