La afición del PSG tiene un nuevo ídolo. Con el fichaje de Lionel Messi, la hinchada parisina ha pitado a Kylian Mbappé en la puesta de corto del equipo en el Parque de los Príncipes por una importante parte de los asistentes al feudo galo.

Unos pitos que, quizá, influyan en la decisión del delantero francés a la hora de seguir o si no seguir en las filas del club de París, con el que acaba contrato la próxima temporada. De momento, no ha renovado.

Y es que algo raro hay en cuanto a su situación. Una situación que puede vivir en las próximas horas cambios al estar el Real Madrid listo y dispuestos para afrontar la operación de un Mbappé que ha oído pitos en el día del PSG... o en el día de Messi en el PSG.

El Real Madrid no quita ojo a la situación de Mbappé. Con el delantero a un año de terminar su contrato, el PSG, que no necesita dinero, quizá empiece a plantearse la idea de vender al futbolista ante la opción de que no renueve.

Una opción que puede haberse fortalecido con estos pitos, que a a buen seguro el futbolista habrá tenido y tendrá en cuenta.

Sin embargo, el PSG no es de esos clubes que venden jugadores. Menos aún desde que Al Khelaifi está al frente del equipo. Verratti, Cavani y Neymar ya lo intentaron, y tan solo Edinson salió del club cuando terminó contrato.

Los otros dos siguen en París, siendo dos de los grandes jugadores con los que cuentan en el Parque de los Príncipes.

