Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético, y Javi Lara, futbolista que militó en clubes como el Eibar y ahora está en el Ibiza, protagonizaron un enfrenamiento en redes con el fútbol femenino de fondo. La futbolista puso un tuit que respondió el jugador ibicenco... y ahí empezó todo.

Empezó con un texto en el que Torrecilla mostraba un vídeo de una jugadora que golpea de manera exquisita al cuero para marcar un golazo a un portero.

"¡Para todos los machotes! Portero chico, el que graba chico. Jugadores de Tercera división. Venga, ahora va él. Está muy cerca, verdad? Típico", escribió Torrecilla.

Javi Lara respondió: "El golpeo me parece de primer nivel, ¡y el texto del peor nivel posible! Disfruto viendo el fútbol en todas las divisiones, me da igual quien lo practique, las reglas son las mismas!

La conversación, lejos de acabar ahí, siguió con la rojiblanca respondiendo a Javi Lara: "Lo único que intentaba hacer ver es que levantamos el balón, y que también metemos goles a hombres. 'Machitos' es para quien no nos quiere, que por lo visto son muchos!"

"No me imagino a un iluminado poniendo un tweet : vaya golpeo de balón, lo podéis hacer mujercitas? ¡Creo que le quitan la cuenta en 1 minuto! Por ello no entiendo lo de “machotes o machitos”... ¡es ganas de debate! El fútbol es de todos y todas", respondió Lara.

Virginia Torrecilla volvió a contestar al mensaje de Javi Lara: "¡Déjalo! A ti por ser hombre y jugar no te dirán vete a fregar los platos por muy mal que juegues. Nosotras en cambio aún metiendo goles de mediocampo servimos para eso según los 'machotes'. ¡De ahí mis respuestas, de ahí nuestra lucha!"