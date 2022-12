Brasil cayó eliminada en los cuartos de final de Qatar 2022 ante Croacia. Fue un duro golpe a la máxima favorita a ganar el Mundial, tan grande que Neymar se cuestiona su retirada de la selección. Pero Pelé ha salido al paso para pedirle que continúe representando a la selección brasileña.

Tras la derrota ante los croatas, el jugador del París Saint-Germain no aclaró qué decisión tomará sobre su futuro: "La cabeza está todavía caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro puertas, pero tampoco garantizo nada".

Neymar igualó a Pelé como máximo goleador de la 'Canarinha', pero el hito no ha impedido que tenga dudas de su futuro.

Después de escuchar esas palabras, Pelé utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje dedicado al actual '10' de Brasil y pedirle que siga en la selección.

"Te vi crecer, te animé todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la selección brasileña. Ambos sabemos que esto es mucho más que un número. Nuestro mayor deber como atletas es inspirar", publicó.

"Desafortunadamente, el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración que muchos aspiran a ser. Mi récord se estableció hace casi 50 años y nadie ha podido acercarse a él hasta ahora. Lo lograste, muchacho. Valoro la grandeza de tu logro", continuó.

"Sin embargo, sabes como yo, que ningún número es mayor que la alegría de representar a nuestro país. Tengo 82 y espero haberte inspirado de alguna manera para llegar hasta aquí. Espero que tu logro se contagie a los millones de personas que te siguen para desafiar lo que parece imposible. Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que marque, como he hecho en cada partido que te he visto sobre el césped", concluyó.