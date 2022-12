Brasil quedó eliminada en cuartos de final del Mundial de Qatar tras perder en penaltis ante Croacia. Los jugadores brasileños acabaron destrozados tras la derrota, como es el caso de su estrella, Neymar.

El jugador del París Saint-Germain utilizó su Instagram para confesar cómo se encuentra tras la eliminación de Brasil.

"Estoy psicológicamente destruido. Esta fue sin duda la derrota que más me dolió, la cual me dejó paralizado 10 minutos y justo después caí en llanto sin parar. Va a doler por muuuucho tiempo, desafortunadamente. Luchamos hasta el final. De eso estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso y dedicación. Este grupo se lo merecía, nosotros lo merecíamos, BRASIL se lo merecía", publicó.

Rodrygo: "¿Por qué yo?"

El jugador del Real Madrid también realizó una publicación similar a la de su compañero. En su caso, centrado en el penalti fallado, ya que erró el primero de los lanzamientos que realizó Brasil.

"Lo siento. Seguramente el momento más doloroso de mi carrera, del cielo al infierno en cuestión de minutos, fue exactamente la forma en que siempre recé para que no fuera. Sé que TODO PASA y aunque en este momento aún no tengo fuerzas para levantarme, estoy seguro que volveré y mucho más fuerte. "Solo las mentes brillantes pasan por ciertas experiencias", seguramente conmigo no sería diferente, 21 años, nada ha sido fácil hasta ahora y no lo será", afirmó.

"Me sigo preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser así? Solo los que estuvieron conmigo vieron todo lo que pasé durante este año para llegar bien a la copa. ¿Y por qué querían terminar así? No lo puedo entender. No me puedo quejar de nada, simplemente seguir dando lo mejor como siempre he hecho. Gracias a todos y en 2026 todo será diferente, sigo creyendo que seguiremos siendo muy felices. Esta generación es muy buena, merecen y necesitan ser coronados", concluyó.