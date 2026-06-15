Los paupérrimos datos de España en mundiales desde que fuera campeona en 2010: ¡Solo tres victorias!

Los jugadores de la selección escuchan las indicaciones de Luis de la Fuente

España tropieza con Cabo Verde en el arranque del mundial y necesitará su mejor versión contra Arabia Saudí y Uruguay para estar en la siguiente fase.

La selección española, que ha llegado a este Mundial como una de las grandes favoritas tras reinar en la Eurocopa, se la ha pegado en el debut contra Cabo Verde. No ha pasado del empate a cero y tendrá que ganar a Arabia Saudí el próximo domingo para no sufrir un susto muy serio en el campeonato.

Hay un dato que no acompaña a España desde que se proclamara campeona del mundo en el año 2010: el número de victorias es realmente bajo.

Desde aquella final ganada ante Países Bajos, España sólo ha sumado tres victorias en los tres mundiales pasados y en el inicio de este: contra Australia (2014), Irán (2018) y Costa Rica (2022).

Son seis empates (dos en eliminatorias ante Rusia y Marruecos) y tres derrotas (Países Bajos y Chile en 2014 y Japón en 2022).

Unos números muy pobres para un equipo que siempre aspira a lo máximo, pero que desde que fue campeón en el año 2010 no ha superado la eliminatoria de octavos.

Un punto... y la necesidad de ganar a Arabia Saudí

Aunque en este mundial también se clasifican los mejores terceros a la siguiente fase, por lo que es difícil quedarse fuera, la selección de Luis de la Fuente deberá buscar el primer puesto para evitar a los 'cocos' en las eliminatorias. Para ser primera de grupo necesitará ganar a Arabia Saudí y a Uruguay, los otros dos integrantes del grupo.

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