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Empate ante Cabo Verde

Los paupérrimos datos de España en mundiales desde que fuera campeona en 2010: ¡Solo tres victorias!

España tropieza con Cabo Verde en el arranque del mundial y necesitará su mejor versión contra Arabia Saudí y Uruguay para estar en la siguiente fase.

Los jugadores de la selección escuchan las indicaciones de Luis de la FuenteLos jugadores de la selección escuchan las indicaciones de Luis de la FuenteGetty

La selección española, que ha llegado a este Mundial como una de las grandes favoritas tras reinar en la Eurocopa, se la ha pegado en el debut contra Cabo Verde. No ha pasado del empate a cero y tendrá que ganar a Arabia Saudí el próximo domingo para no sufrir un susto muy serio en el campeonato.

Hay un dato que no acompaña a España desde que se proclamara campeona del mundo en el año 2010: el número de victorias es realmente bajo.

Desde aquella final ganada ante Países Bajos, España sólo ha sumado tres victorias en los tres mundiales pasados y en el inicio de este: contra Australia (2014), Irán (2018) y Costa Rica (2022).

Son seis empates (dos en eliminatorias ante Rusia y Marruecos) y tres derrotas (Países Bajos y Chile en 2014 y Japón en 2022).

Unos números muy pobres para un equipo que siempre aspira a lo máximo, pero que desde que fue campeón en el año 2010 no ha superado la eliminatoria de octavos.

Un punto... y la necesidad de ganar a Arabia Saudí

Aunque en este mundial también se clasifican los mejores terceros a la siguiente fase, por lo que es difícil quedarse fuera, la selección de Luis de la Fuente deberá buscar el primer puesto para evitar a los 'cocos' en las eliminatorias. Para ser primera de grupo necesitará ganar a Arabia Saudí y a Uruguay, los otros dos integrantes del grupo.

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