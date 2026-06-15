El gesto de Luis de la Fuente que demuestra el nerviosismo de España contra Cabo Verde

El seleccionador español empezó el partido con corbata, pero acabó sin ella en el banquillo. Completamente desesperado en el empate de España.

El arranque de España, una de las grandes favoritas para el Mundial, ha sido decepcionante. No ha sido capaz de ganar a Cabo Verde y se queda con un puntito en la primera jornada. La imagen de Luis de la Fuente en el banquillo fue la imagen de un equipo nervioso, que no sabía qué hacer.

El seleccionador empezó el partido con su corbata al cuello, pero al pasar los minutos y ver que España no conseguía marcar acabó quitándosela. Un gesto que demostraba el nerviosismo.

Después del partido lamentó la falta de acierto de los suyos: "Hay que seguir en la misma idea, obviamente mejorando. Generas mucho, pero te falta frescura. Cabo Verde es un equipo muy organizado. Hemos generado espacios, quizá ha faltado algo de circulación. Cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido remates y ocasiones".

Rodrigo Hernández, campeón de la selección, lamentó que Cabo Verde no pasó del centro del campo: "Era un partido de paciencia. Hemos generado. Es difícil contra un equipo tan físico que se repliega. No pasan del centro del campo".

España se queda con un punto y el próximo domingo se medirá a Arabia Saudí. Un partido crucial para clasificar a los dieciseisavos de final.

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