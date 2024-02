Eden Hazard no tuvo la mejor de las fortunas en el Real Madrid. El belga, tras brillar en el Chelsea y con la selección de Bélgica, firmó por el club blanco después de que la entidad de la capital de España pagase más de 100 millones de euros a los de Londres por hacerse con sus servicios.

En unas palabras para 'L'Equipe', Hazard se ha sincerado sobre cómo fue su etapa en el club blanco. En un club por el que fichó en 2019 y en el que estuvo un total de cuatro temporadas.

"El Real Madrid es más grande que cualquier otra cosa. Era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí", afirma.

Hazard, además, sabe que las cosas no se dieron bien: "Perdí mi sitio y mi confianza. Luego mis ganas. La gente lucha cada día y no tengo derecho a quejarme. Ni cuando no jugaba. Ni cuando estaba lesionado".

En ese sentido, habla del tema de la alimentación: "No diré que abusaba de ello... pero no iba todos los días a comer hamburguesas. No le di importancia. Me gusta comer con mis amigos, tomamos una copa..."

"La dietética apesta, y es inútil. Bueno, si quieres jugar hasta los 40 está bien, pero no era mi caso", dice.

Y prosigue: "Con el Chelsea acabé una temporada increíble... cuando me fui al Real Madrid pensé que podían ser las últimas vacaciones en las que podría hacer ciertas cosas y me dejé llevar como cada verano. Barbacoas, rosado. Todo eso".

Para terminar, Hazard concluye: "He sido fan de Zidane, y él estaba en el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca. Es un encanto que no tienen los demás".

"Pero el club es un poco 'fanfarrón' y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba... pero era mi sueño", sentencia.