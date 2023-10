Eden Hazardha dejado el fútbol a los 32 años. Apenas tuvo minutos en el Real Madrid, las lesiones le lastraron, y decidió colgar las botas antes de tiempo. No recuperó sus mejores momentos vividos con la camiseta del Chelsea.

Ahora el belga ha hablado de sus peores momentos en el fútbol. En una entrevista al medio 'L'Avenir' aseguró que ya no estaba disfrutando del día a día, es decir, de los entrenamientos.

"Siempre dije que dejaría de jugar en cuanto dejara de divertirme en el campo. Aún no extraño el fútbol, ahora me estoy tomando un tiempo para mí", dice el mediapunta, ya retirado de los terrenos de juego.

"Pero lo extrañaré, por supuesto. Veo partidos por televisión, mis hijos juegan, así que nunca estaré alejado del todo. No fue una decisión difícil, la maduré durante un tiempo. Estoy en paz conmigo mismo, estoy calmado. Estuve pensando en esto desde que dejé a la selección belga", cuenta el delantero.

Su paso por el Real Madrid no fue nada fácil: "Pasé años difíciles en el Real Madrid, siempre dije que pararía cuando ya no me divirtiera. Y dejé de divertirme entrenando".

Y sus apariciones en el campo fueron mínimas: "Además no jugaba... La decisión fue sencilla, y puedo decir que jugué en el Real Madrid, el club más grande del mundo. No quería ir a jugar a ningún lado por dinero", señala el que fuera estrella en la Premier League.

Su nueva vida

Ahora no piensa en el fútbol. "Estoy disfrutando de la vida. Hago cosas normales como andar en bicicleta, jugar al golf, viajar. Quiero ser una persona normal...", sentencia Eden.