Sabemos que Erling Haaland es un animal del gol y tiene una voracidad lejos del alcance de de cualquier delantero. De hecho, a sus 22 años consiguió este martes un registro que pulverizaba los registros de Messi y Cristiano Ronaldo a su edad.

Sin embargo, hay un jugador que se atreve a medirse con el noruego en números, se trata de Gift Enmanuel Orban, futbolista nigeriano del Gent que ha logrado con 20 años el triplete más rápido en la historia de las competiciones europeas.

Lo hizo en la vuelta de octavos de final de la Conference League, que se disputó la noche de este miércoles. El delantero africano marcó los tantos en los minutos 31, 32 y 34 de la primera parte, cuando el resultado aún estaba empate 1-1.

Por si fuera poco, Orban ya marcó este fin de semana 4 goles en la liga turca, certificando que va a ser un gran delantero de talla mundial.

⏰ 3 minutes & 25 seconds ⏰

Gift Orban has scored the fastest hat-trick in UEFA club competitions 👏@KAAGent || #UECL pic.twitter.com/oWJVllmV2a