Pep Guardiola no pudo pasar del empate a cero ante el Southampton en el Etihad. El Manchester City estuvo espeso y tan solo sumó un punto en la visita de un equipo del que el catalán ya avisó... y del que dice que tuvo mucho más tiempo para prepararse que ellos.

"Ellos tuvieron siete días para prepararse y nosotros 10 minutos", cuenta Guardiola.

Y es que dice que es faltó claridad: "No teníamos frescura en la mente. En las piernas sí, porque teníamos cuatro o cinco jugadores nuevos".

"No conseguimos disparar mucho y no pudimos ser decisivos, pero me habría encantando tener más tiempo para recuperarnos", apunta.

Guardiola cree que todo es por la Champions League: "En teoría jugamos todos en igualdad de condiciones, pero para los equipos que jugamos Europa no es totalmente cierto".

El entrenador está en el ojo del huracán tras sus declaraciones sobre la afluencia de público al estadio del City, que le ha valido alguna que otra crítica... Él ya ha dicho que no tiene intención de disculparse.