Pep Guardiola se ha defendido de todos los 'zascas' que le están cayendo por pedir a la afición del Manchester City que acuda más al Etihad. El entrenador ha dicho, además, que no tiene intención alguna de pedir perdón o de disculparse con Kevin Parker.

"Agrafezco el apoyo que tuvimos contra el Leipzig, fuera de casa... Siempre digo que si los fans quieren venir se lo agradeceremos. Sé lo complicado que será el partido, y sé que necesitamos a nuestra gente", dice.

Y es que Guardiola lo tiene claro: "No me pregunto por qué la gente no viene. Si no vienes, no lo hagas, y no voy a disculparme con Kevin Paker".

"Necesitamos a todos para hacer nuestro mejor esfuerzo. Sé que la afición estará para apoyarnos, y espero que el señor Parker esté allí para vernos", cuenta.

Pep, además, habla del City: "Somos quienes somos y estamos orgullosos. No quiero ser como United, Liverpool, Bayern, Barça o Real Madrid. La gente pone palabras en mi boca".

"No tengo problemas con la afición y de tenerlos me quedaría al margen. Cuando cometa errores, me disculparé... pero no lo haré por lo que dije", sentencia.