El Manchester City sigue dando espectáculo cada partido que juega. El último encuentro de los 'citizens' en el Etihad Stadium fue una montaña rusa de emociones, con 9 goles y consiguiendo tres puntos importantes para empezar la temporada de Champions League.

Sin embargo, el festival de tantos y juego lo disfrutaron pocos, ya que el estadio presentaba una entrada algo escasa, con muchos asientos vacíos que se hacen todavía más evidentes teniendo en cuenta la capacidad del estadio de Manchester, con capacidad para 55.000 personas.

Este hecho ya viene siendo un habitual en los partidos en los que el City juega de local. De hecho, cada vez se repite más el término 'Emptyhad', en juego de palabras haciendo referencia a lo desierto que se ve el estadio, tema por el cual fue preguntado Pep Guardiola al término del 6-3 contra el RB Leipzig al solo registrarse una entrada de 38.000 espectadores.

"Me gustaría que viniese más gente el sábado. Vamos a necesitaros, por favor, porque estaremos muy cansados. Invito a todos a que vengan el sábado a las tres de la tarde", dijo el ex técnico de FC Barcelona y Bayern de Múnich en declaraciones a 'BT Sport'

Esas palabras no han sentado bien a los aficionados, en especial a Kevin Parker, secretario general del club de aficionados del club 'sky blue': "No hay ninguna duda de que es el mejor entrenador del mundo, así que quizás debería limitarse a eso".

"Que cuestione el apoyo y la lealtad que se brinda al equipo es, francamente, decepcionante. Nadie se lo había pedido, que se calle, que se centre en lo deportivo", sigue Parker.

"Pep probablemente gana 300.000 libras esterlinas a la semana. Si no tomara el dinero y comprara boletos para los niños, eso llenaría el estadio si está tan preocupado por eso. ¿Cree que la gente comprará entradas para el sábado por lo que dijo?", se pregunta, mientras analiza el porqué de esta situación.

"No entiende las dificultades que puede tener la gente a la hora de ir al Etihad un miércoles a las ocho de la noche. Hay quienes tienen hijos, quienes no pueden permitirse las entradas, hay otros que siguen preocupados por el COVID… Repito, no sé por qué tiene que entrar a comentar este tipo de cuestiones", argumenta.

"Es el tipo de declaraciones que utilizan los aficionados de otros equipos para meterse con nosotros, y, la verdad, no está justificado porque nuestra asistencia al campo normalmente es excelente", concluye Parker.

Habrá que estar pendientes el próximo sábado si gracias a la invitación de Guardiola se vuelve a llenar el campo o, de lo contrario, sigue habiendo huecos en el Etihad para el partido que le enfrenta al Southampton.