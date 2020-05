Fali, jugador del Cádiz, se ha negado a entrenar y a jugar al fútbol hasta que no sea cien por cien seguro volver a vestirse de corto. A pesar de que los gaditanos se realizaron los test para saber si tienen o no coronavirus, él no se ha presentado.

Esto ha desatado ciertas críticas. Una de ellas es la de Arcángel, músico flamenco, que le ha reprochado su actitud: "Es una falta de respeto a todos los profesionales que se han dejado la piel en los peores momentos".

"Si todos pensásemos como él...", concluye Arcángel en un tuit publicado en su cuenta personal.

Con todos mis respetos, lo que está haciendo Fali el jugador del @Cadiz_CF es una falta de respeto a todos los profesionales que han estado dejándose la piel en los peores momentos, no se puede estar más desafortunado, entonces si todos/as pensásemos como el... — Arcángel Flamenco (@Arcangel_Flamen) May 9, 2020

Fali, del Cádiz, no se presentó a los test que LaLiga realizó a los jugadores del Cádiz. En dichos análisis, se han detectado un total de cinco casos positivos de coronavirus.

El futbolista ya dijo que no tenía intención de volver a jugar mientras que hubiese riesgo: "Ni por 5.000 millones me juego la vida. Podemos estar sin cobrar hasta que haya tratamiento. Yo lo haría por los que cobran y no pueden".

"Prefiero comerme un trozo de pan con aceite a poner en riesgo a mi familia, a mis compañeros y a mí mismo. Ni voy a jugar ni voy a entrenar", reafirmó.