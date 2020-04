Tras la reunión entre LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes este sábado, se acordó la vuelta a los entrenamientos del fútbol profesional, entre otras decisiones.

Fali, central del Cádiz, que se encuentra como líder de Segunda División, afirmó que no volverá a jugar hasta que se le garantice la seguridad y amenazó con dejar el fútbol si se le obliga.

"Estamos locos si pretendemos jugar al fútbol, nos estamos exponiendo a mucho riesgo. No volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo riesgo. Si tengo que dejar el fútbol, lo haré", explicó el jugador en 'Cope'.

"A lo mejor dentro de meses habrá algo que te puedas curar. Si tengo que esperar hasta septiembre u octubre, que yo sepa que el virus no está, lo haré. Yo ir adonde está el virus es una cosa de locos. Si tengo que volver a mi anterior vida, más feliz que nadie", añadió el que fuera canterano del FC Barcelona.

Fali pide a las autoridades que aseguren la integridad de los jugadores: "LaLiga y el Ministerio de Sanidad nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad".

Además, el central califica de "locura" la propuesta al no tratarse de una actividad esencial: "No se muere nadie por no ver fútbol. Y sí nos podemos morir nosotros por jugar o pueden morir personas por nuestra culpa. Y eso Fali no lo va a consentir. Lo tengo claro. Si me tengo que ir a mi casa a trabajar a mi bar, me voy con la cabeza alta, la cabeza tranquila y más contento que nadie. Y espero que todo el mundo lo sepa".