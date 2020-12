Germán 'El Mono' Burgos terminó su etapa como segundo entrenador del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone y actualmente se encuentra a la espera de encontrar un nuevo proyecto. Ha sonado para muchos equipos desde su marcha del equipo rojiblanco, pero ningún acuerdo se ha llegado a confirmar.

El argentino repasó en los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' sus intenciones sobre volver a los banquillos y el momento actual del Atlético de Madrid. Además, desveló el último mensaje que le envió al 'Cholo': "Hablo con él cuando está mal. Parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo porque le mandé un mensaje cuando después del partido ante el Real Madrid, pero no me contestó".

"Lo llamé cuando estuvo enfermo del coronavirus. Tenemos una amistad de hace muchos años. He almorzado y cenado más con él que con mi familia. Hemos estado juntos ocho años en la selección argentina y cinco en el Atlético de Madrid como jugadores y luego diez como técnicos. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo, a mí no me gusta molestar", detalló Burgos.

Paco García Caridad desveló en 'El Chiringuito' que su relación fue tensa en sus últimos meses: "No acabó bien y no es el único. La forma de actuar de Simeone no es la primera vez que no es considerada como un ejercicio de sinceridad".

"¿Se sintió engañado Burgos?", preguntó Josep Pedrerol a Caridad. "Yo diría que un poco sí", afirmó. "En la vida hay una cuestión que tiene que ver con lealtad. A veces cuando le hablas a alguien, si están a caballo de la soberbia no lo aceptan o no tratan bien a quien ha sido leal con ellos", explica.