El Sevilla ha tenido un mercado de invierno muy movido. La primera parte de la temporada ha sido muy pobre en resultados, tanto que han llegado a estar en puestos de descenso, lo que ha obligado a Monchi a trabajar en nuevos fichajes durante enero.

Y el director deportivo del Sevilla no ha tenido temor a reconocer algunos de sus errores de verano en rueda de prensa: "A veces me he equivocado más de lo que ha parecido, pero los resultados tapaban mis errores. Este verano me he equivocado mucho, pero además los resultados no han acompañado".

Estos "errores" han obligado a la entidad sevillista a traer varias incorporaciones como Bryan Gil, Ocampos o Gueye, lo que ha hecho que Monchi vea mejor plantilla ahora que en verano: "Después de equivocarnos en verano, creo que la plantilla es mejor ahora que la de agosto. Hemos intentado enderezar todos los errores que hemos cometido en verano".

"También hemos encontrado salidas a jugadores que no estaban rindiendo", añadió.

De esta frase muchos han pensado en Isco, un jugador que también ha recibido la mención del director deportivo: "Para mí es más honrado reconocer que me he equivocado con Dolberg y con Isco a dejarlos en la plantilla y persistir en mi error".