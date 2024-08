Tras ser apartado por parte de la prensa tras alzar la Supercopa de Europa y después de su golazo en Mallorca, Rodrygo quiso reivindicar su papel en el equipo a través de un mensaje en un grupo de difusión.

Este fue borrado a los pocos minutos debido al revuelo que causó que el brasileño pidiera incluir su inicial en la ya conocida como 'BMV' (Bellingham, Mbappé y Vinicius).

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha querido dar la importancia que merece a Rodrygo: "No quiere ser ninguneado, no quiere que le quiten de la foto, no quiere que le borren de la foto de las estrellas. Y tiene razón".

"Fue clave en la Champions de hace tres años. En la Champions de las grandes remontadas. Es verdad que en verano dejó caer la posibilidad de marcharse... y eso le ha pasado factura", ha justificado.

Pedrerol le pide calma al extremo: "Pero, Rodrygo, no te preocupes. Eres fundamental para Ancelotti. Si sigues jugando igual, te ganarás muchas portadas".