Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, padece depresión desde el fallecimiento de su padre. Lo ha desvelado el médico del club, el Doctor González, en una entrevista en 'Onda Cero'.

"Está enfermo e incapacitado. Considera que se podía haber hecho más para salvar la vida de su padre. Ha movido todos los palos para intentar salvarlo. Él piensa que se podía haber hecho más y esto le ha llevado a este punto", explicó.

"Mentalmente no puede. Quiere hacerlo pero prácticamente no duerme ni come. Su único consuelo es cuando va a la tumba de su padre y le pide perdón", relató el Doctor González.

"Llevo dos meses mañana, tarde y noche con el presidente. Era un hombre muy compenetrado a su padre y le adoraba. Ha entrado en una depresión", añadió.

El clima en el Rayo Vallecano es realmente tenso. Los futbolistas se han negado a entrenar en los últimos en protesta por el ERTE y el técnico, Paco Jémez, también ha criticado duramente a la directiva ante esta situación.

"Nos preocupa lo que nos rodea. No sólo lo sanitario, también lo social. Nos vemos envueltos en los ERTE, que podemos discutir si son más o menos justos. Hay empresas que pueden hacerlo legalmente, pero no moralmente. La pasada temporada el Rayo tuvo 19 millones de superávit", afirmó Jémez, descontento con la gestión de Presa.