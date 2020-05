Sin tapujos. Así es como siempre habla Paco Jémez cuando le preguntan por cualquier cuestión. En 'Estado de Alarma', el técnico del Rayo Vallecano comentó el ERTE que ha sido admitido por el club y que fue comunicado a sus empleados el pasado viernes.

"Nos preocupa lo que nos rodea. No sólo lo sanitario, también lo social. Nos vemos envueltos en los ERTE, que podemos discutir si son más o menos justos. Hay empresas que pueden hacerlo legalmente, pero no moralmente. Me parece una falta de respeto importante hacia sus trabajadores. Parte de este terremoto económico que se nos viene encima lo tenemos que pagar nosotros. Lo mismo que cuando un club presenta superávit, ninguno le pedimos que nos mejore el contrato, entiendo que cuando pierde dinero no se le puede pedir a los trabajadores que paguen parte de esa situación. Es tan justa una cosa como la otra", explicó el entrenador rayista.

A su vez, se refirió a la moral del club a la hora de aplicar el ERTE: "Estoy contra los ERTE en las empresas que no lo necesitan. El Rayo es una empresa y le ampara la Ley, pero moralmente no ha obrado con rectitud. La pasada temporada tuvo 19 millones de superávit, dicho por su presidente".

"Sé bien cuál es la situación económica del club y moralmente creo que ha cometido un error. Estamos cabreados todos, pero no por eso sino por muchas cosas. Entendíamos que esto se podía dar y lo único que hacemos es mostrar nuestra opinión. Vamos a hablar de trabajadores y no de jugadores porque hay más gente implicada. Muchos necesitan su sueldo para pagar la comida, la luz... y ellos también se van a ver perjudicados por este ERTE", zanjó Jémez.