El Clásico es fricción, nervios, intensidad y subidas de tono. Durante el partido, en una de las múltiples internadas de Vinicius por banda izquierda hacia la portería de Ter Stegen, el brasileño chocó con Piqué y pidió penalti, hecho que no decretó Mateu Lahoz.

Tras la reclama, Piqué le encimó al considerar que pedía una acción inexistente. Vinicius, lejos de amedrentarse, se encaró con el central y saltaron chispas entre ambos.

"¿Pero tú estás loco o qué te pasa? ¿Estás loco?", le dijo Piqué al joven extremo brasileño del Real Madrid tal y como captaron la acción las cámaras de Movistar+.

Vinicius reiteraba que se había cometido una pena máxima no pitada, a lo que el zaguero le respondió con un "no te toco, no te toco", que repitió en varias ocasiones. Finalmente, el 'pique' se disipó con el paso de los minutos.