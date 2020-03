Vinicius. Simplemente Vinicius. Vinicius acierta. Vinicius falla. Pero Vinicius lo intenta. Lo intenta y además no deja de intentarlo. Nunca se rinde. Siempre la pide. No se esconde. Y no se escondió en el Clásico, para fortuna del Real Madrid. Porque el brasileño fue la estrella. Fue galáctico. Fue decisivo en la victoria blanca ante el Barça en el Santiago Bernabéu. Y no solo por marcar...

No solo por ser el autor de uno de los dos tantos del partido. Del tanto que desniveló la balanza de un equilibradísimo encuentro en el que las ocasiones se sucedían para un lado y para otro. De un encuentro que bien pueden caer para uno o para otro. Pero en esas, Vinicius llegó. Y Vinicius decidió.

Se lo merecía, sin duda. Porque no hubo ataque del Real Madrid que no pasara por sus botas. Ataque en el que él entrase en contacto con el cuero. Su banda, la izquierda, fue la elegida por Zidane para prácticamente toda ofensiva dirigida hacia el área de Ter Stegen. Y si 'Zizou' la eligió fue porque sabía lo que podía hacer Vini con Semedo.

Vinicius, competitividad en el ADN

Le hizo de todo, así de simple. Se le fue por allí, por aquí... y tan solo le faltaba saber elegir. Saber decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Porque parecía falto de calma. No de confianza, sino de calma. De ese momento de respirar y decirse a sí mismo 'esto lo hago así'. Ese pase, ese tiro, ese regate de más o de menos. Eso le faltaba.

Pero el chico no se rindió. Otro se habría venido abajo. Otro, con menos personalidad, habría dicho 'hasta aquí hemos llegado'. Pero Vinicius no. Vinicius tiene ese 'algo'. Ese gen competitivo que hace que rendirse sea una conjugación verbal prohibida. Y por ello llegó el gol.

Toni Kroos lo teledirigió. Con su brazo le dijo lo que tenía que hacer y lo hizo. Otra vez, dejando a Semedo preguntándose que qué pasaba. Sin el luso, encaró a Ter Stegen, disparó a puerta y sí, también tuvo suerte o a los hados de su lado. Porque su tiro rebotó en Piqué antes de colarse en las mallas de un hasta entonces imbatible Ter Stegen.

El Real Madrid, mucho mejor en la segunda parte

El alemán lo sacó todo, incluido un tiro de Isco que parecía imposible de parar. El Real Madrid estaba lanzado en ese momento, y Vinicius hizo justicia a lo que, en ese instante, se veía y se notaba sobre el césped. Porque hasta ahí, la igualdad reinaba. Hasta ahí, era el Barça quien gozó de las mejores ocasiones.

Sin embargo, Thibaut Courtois también juega. El belga sacó un cuero a Arthur que deja claro que es de los mejores del mundo. Luego, hizo lo mismo con Messi. Y finalmente, el Real Madrid dio la vuelta a todo y puso el viento a su favor para el gol de Vinicius. Mariano cerró el partido en el descuento.

LaLiga, al rojo vivo

Tres puntos que se quedan en el casillero del Real Madrid para que los de Zidane recuperen el liderato y además decanten a su favor el 'golaverage, algo vital tal y como están de igualados los dos equipos.

