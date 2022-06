Marcelo jugó las cuatro primeras finales de Champions que disputó. No la última ante el Liverpool. Ganó todas, eso sí. Este lunes, en su despedida del Real Madrid, ha desvelado que se ha sentido más importante en esta final que no ha jugado.

El motivo es la experiencia. Poder aconsejar a los jóvenes. Habló con Rodrygo, con Militao, con Valverde... A todos ellos les contó lo que era jugar una final así. "Sí, es esto", le contestó a un Rodrygo que desvela Marcelo estaba "asustado".

"He hablado con mis familiares y he dicho que he ganado cinco Champions. He jugado cuatro finales, la última no. Esta fue la final que más me sentí importante", ha contado el lateral de leyenda del Madrid, el futbolista con más títulos de la historia del club.

"Tuve una charla con Rodrygo de cinco minutos, me miraba asustado... Tuve una charla con Militao, con Valverde.... Esto no lo he hecho en las otras cuatro finales", ha contado Marcelo.

Y es que el lateral ha sido un ejemplo de capitán. Sobre todo esta temporada en la que ha contado con menos minutos. Pero su papel en esta plantilla ha sido clave. Así lo demuestra las conversaciones que ha desvelado con los más jóvenes.