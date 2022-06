Tras 16 años, 546 partidos y 25 títulos, Marcelo se ha despedido del Real Madrid como el jugador con más títulos en la historia del club y como el futbolista extranjero con más temporadas.

El brasileño ha dicho 'adiós' al madridismo en un acto celebrado en el antepalco del estadio Santiago Bernabéu.

En primer lugar, Florentino Pérez, presidente del conjunto blanco, ha querido ensalzar al "joven que se hizo hombre" y a un "jugador irrepetible" que llegó a la capital española con solo 18 años.

Posteriormente, al ponerse Marcelo al micrófono, han llegado los momentos más emotivos. El lateral, en los agradecimientos, se ha acordado de toda la gente del club empezando por los trabajadores del equipo.

Después, ha querido recordar una anécdota con Raúl González, quien lo 'apadrinó' a su llegada al Madrid: "Cuando nació mi hijo, me diste un cesto con cosas para el bebé, nunca me voy a olvidar de eso. Has sido un ejemplo para mi, algo que nunca te he dicho".

"No es un día triste, es un día de alegría. Salgo con la cabeza alta. Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre", ha añadido Marcelo para zanjar su discurso.

Por último, Florentino Pérez le ha hecho entrega de la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.