Marcelino García ha vuelto a hablar esta semana de su paso por el Valencia. Esta vez en una tertulia del programa 'Ser Deportivos Gijón', junto al exjugador Eloy Olalla y el entrenador Juanjo Fernández.

El técnico asturiano fue muy crítico con la labor de Peter Lim en el Valencia y sobre su forma de llevar el club ché: "Tuvimos un problema. Pero es evidente que esto no fue contra mí, contra mi persona, el entrenador. Fue contra las personas que el propietario había elegido para modificar una dinámica negativísima del equipo con dos temporadas en el 12º puesto. Primero confió en Mateu Alemany y Alemany confío en mí y Pablo Longoria. Y esas personas tomaron las decisiones deportivas que cambiaron la dinámica del Valencia y en un momento decidió prescindir de los tres: ahora te quito ahora te pongo, jugó como al parchís, quito y ya está. Comí, comí y fuera".

También habló de la parcela deportiva de su exequipo, del que no observa grandes cambios con la llegada de Celades: "No veo muchas diferencias".

Por otro lado, Marcelino confesó que ya mira al futuro, aunque no está preocupado por no entrenar: "Llega un momento en el que el dirigente decide prescindir de tus servicios. Tuve 15 días fastidiados no veía justicia en esa decisión, pero no tuve nada que ver en absoluto no tuve ningún problema, pero miro al futuro, no miro atrás porque no vale la pena".

Por último no quiso entrar en polémicas sobre el debate que se generó en redes sociales entre Celades y el propio Marcelino: "Vas acumulando años en este mundo y por mi forma de ser sabes discernir de a qué debes prestar atención en cada momento, me quedo con lo bueno, me quedo con lo que yo hago con los demás y lo que los demás hacen conmigo es su problema, no el mío".