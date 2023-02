Normalmente es Leo Messi quien deleita a las aficionados con su magia dentro del terreno de juego. Sin embargo, en un acto benéfico para recaudar fondos dirigidos a la Fundación Stron3r, el mago Julius Dein dejó a Messi muy sorprendido ante el juego de cartas: "No tengo palabras".

Quizás el astro argentino hubiese encontrado la solución al truco si lo hubiera hecho en castellano, tal y como reclamaba Leo, pero Julius no domina el idioma, por lo que continúo deleitando a los presentes en inglés.

En el acto también se encontraban sus compañeros del PSG, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Marco Verratti, pero los focos de atención se los llevó el siete veces balón de oro al tener que hacer uso de sus dotes con el bilingúes: "Very nice of you", que significa "muy amable de tu parte en castellano".

Aunque el francés Kylian Mbappé y el marroquí Hakimi tampoco iban a pasar desapercibidos, al ser pillados viendo la remontada del Real Madrid.