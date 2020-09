Los documentales de equipos, jugadores y demás profesionales del mundo del deporte están sirviendo para conocer justo las cosas que muchas veces no quieren que se conozcan. Gracias a eso, y al proyecto que se ha realizado del Tottenham, se ha podido ver cómo fue la discusión entre Jose Mourinho y Danny Rose, que se marchó cedido al Newcastle la temporada pasada.

Y es que pesar de que ya se había filtrado en su momento, una cosa es una filtración y otra ver un hecho que sucedió en la oficina del entrenador del Tottenham.

Allí fue Rose, para pedir explicaciones sobre su suplencia en cinco de los seis últimos partidos disputados en la Premier League. Y el momento fue, sin duda, bastante tenso.

"Si no quieres que juegue me lo dices ahora y me quedo en mi casa. Quiero saber cuál es el problema", preguntó Rose a Mourinho.

Luego, apunto a sus compañeros: "Otros han sido una mie*** en los entrenamientos y en los partidos, pero son titulares. Es un hecho, y todo el vestuario lo sabe".

Y ahí se terminó la estancia de Rose en el Tottenham. La pasada temporada jugó cedido en el Newcastle, en un anuncio que se produjo días después de esta discusión.

En St. James Park fue titular indiscutible durante toda la temporada, y ahora está de vuelta con el equipo de Mourinho.

Lo que no está claro es si va a seguir siendo así, pues a saber cómo está la relación entre ambos después de lo visto en este documental.