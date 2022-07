Gestos así reconcilian a uno con la humanidad. Luka Modric, de vacaciones tras finalizar la temporada con el Real Madrid, ha querido tener un bonito gesto con un niño ucraniano que perdió a sus padres en la guerra.

Los progenitores de Illia Kostushevych, de apenas seis años, fallecieron en uno de los ataques a Mariúpol y Dario Srna, excapitán croata y miembro del Shakhtar Donetsk, quiso sorprender al joven.

Ambos se conectaron con el '10' blanco a través de una videollamada que arrancó con el joven muy nervioso, pero esos nervios rápidamente se transformaron en sonrisas.

Modric, 'hijo de la guerra' como Kostushevych, se crio inmerso en pleno conflicto de los Balcanes y a lo largo de su carrera ha ido recordando en todo momento unos orígenes que le han convertido en la persona -y jugador- que es hoy.

📞 Hello, @lukamodric10! 👋🏻

A special call for the 6-year-old Illia Kostushevych from Mariupol who lost his parents during rocket attacks by Russian invaders on the city.

Darijo Srna and the boy talked to the player of Real Madrid and the captain of the Croatia national team. pic.twitter.com/ioGusBOLLw