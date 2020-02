Luka Jovic llegó al Real Madrid este verano a cambio de 60 millones de euros. Pero su rendimiento, hasta ahora, está muy lejos de lo esperado. "No estoy contento con la temporada. Primero porque sé que puedo mejorar. A veces en Youtube veo vídeos de mi juego el año pasado y me pregunto '¿qué me pasa?'", ha explicado en una entrevista al canal de YouTube serbio 'Sportsko popodne sa Kristinom'.

El delantero sólo ha sumado un gol en lo que va de temporada. Muy lejos de sus estadísticas del curso pasado (27 goles en la Bundesliga y la Europa League). "Todavía se siente una atmósfera negativa cuando se habla de mi juego en el Real Madrid, pero creo que voy a demostrar a la gente la razón por la que estoy aquí, que estoy aquí porque tengo calidad", señaló ex el del Eintracht de Frankfurt.

Asimismo, el serbio relató cómo se enteró del interés del Real Madrid por su fichaje: "Recibí una llamada de mi representante, me dijo que tenía una oferta del Real Madrid. Yo le respondí 'anda, no me tomes el pelo, por favor'. Él me volvió a decir que tenía una oferta del Madrid y que me lo pensase bien. Yo estaba como loco, necesitaba un par de días para reflexionar sobre que el mejor equipo del mundo me quería. Es un club que no puedes rechazar, que te llama una vez en la vida. Y creo que no cometí ningún error".