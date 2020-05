Lucas Vázquez ha concedido una entrevista a 'The Guardian'. El jugador del Real Madrid ha repasado tanto los temas de actualidad, con el coronavirus de por medio, como los pasados, con el penalti ante el Atlético que dio la Champions League al Real Madrid en Milán.

El gallego tiene claro que quiere volver a jugar y terminar la temporada: "Sería bueno para la sociedad que regresase el fútbol. Durante dos horas no piensas en el virus. Es algo que trae felicidad".

Eso sí, siempre que puedan hacerlo "con las medidas de seguridad necesarias".

Lucas admite que lo del confinamiento se le está haciendo raro: "Estamos acostumbrados a competir, a trabajar, a viajar, a estar con 30 personas... y de repente estás solo. El perro, al tercer día, me dijo que necesitaba uno libre. Poco a poco hay buenas noticias".

Además, no ve problema en jugar en el Di Stéfano: "En tamaño es igual que el Bernabéu. He jugado a puerta cerrada y es raro. Lo oyes todo. Cuando hay ruido y el entrenador te habla estando tú en la otra banda puedes culpar a eso de que no sabes lo que dice... pero si el campo está vacío, no".

"Hicimos lo correcto con la rebaja salarial"

Lucas ve lógica la rebaja salarial que se ha hecho en el Real Madrid: "Ramos es el capitán. Primero se lo dijeron a él y él nos lo dijo a nosotros. No teníamos dudas de qué había que hacer. Somos una gran familia e hicimos lo correcto. Ahora, si se puede, queremos jugar".

"¿Mi sueño? Retirarme en el Real Madrid, pero aquí nunca se sabe. La Premier League se podría adaptar a mis características, la veía con mi hermano de pequeño y es muy atractiva", dice sobre su futuro.

Sobre su pasado, recuerda el penalti de Milán en la final de Champions ante el Atlético: "No estaba cagado. No sabía cuánto estaba en juego. Me pregunta que por qué tiré y yo dije que por qué no. Sabía que lo marcaría".