Es la imagen más comentada de la jornada en Inglaterra... y en el fútbol europeo. Hugo Lloris y Heung-min Son, compañeros en el Tottenham, protagonizaron una acalorada discusión en medio del partido ante el Everton.

Todo ocurrió con el final de la primera parte. Tras sonar el silbato del colegiado, el guardameta se dirigió muy enfadado hacia Son, recriminándole su apatía en el apartado defensivo. El resto de sus compañeros tuvieron que separarles.

Al finalizar el choque, José Mourinho fue cuestionado por esta situación y el preparador portugués cargó con todas las culpas, aunque dejó unas palabras que han llamado la atención a todos: "¿El enfrentamiento entre Son y Lloris? Fue algo hermoso". "Si quieren culpar a alguien de lo que pasó, soy yo", afirmó.

"Fui muy crítico con mis chicos porque ellos no eran lo suficientemente exigentes con ellos mismos. Les pedí que fueran más rigurosos con ellos mismos y más exigentes con el otro", relató el exentrenador del Real Madrid.

"En ese momento Lloris pensó que tenía que dar más. No sé si fue un poco forzado o no, pero fue importante para que el equipo creciera. Porque para que el equipo crezca, deben exigirse unos a otros y tener personalidades fuertes. Me complació mucho", señaló

El Tottenham se llevó la victoria ante el Everton de Carlo Ancelotti gracias a un solitario tanto de Michael Keane en propia puerta en el minuto 24. El cuadro londinense es octavo en la Premier, lejos de los puestos que dan acceso a la Champions League (a 9 puntos).